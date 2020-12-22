"Пока Кикнадзе и Мещеряков в "Локомотиве", этого не может быть. А дальше жизнь покажет", - приводит слова Семина "Спорт-экспресс".
Ранее несколько источников сообщили, что по результатам рабочего совещания, проходившего накануне в РЖД, по поводу будущего "Локомотива" было принято решение, что генеральный директор Василий Кикнадзе и председатель совета директоров Анатолий Мещеряков покинут клуб.
Семин - о возможном возвращении в "Локо": пока Кикнадзе и Мещеряков в клубе, этого не может быть
Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал информацию о том, что он может получить должность в руководстве клуба.
Фото: ФК "Локомотив"
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