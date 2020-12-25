"Я счастлив, что клуб и команда хотят продолжить этот позитивный сезон со мной. Это знак большого доверия, и мы снова и снова показываем, насколько наши отношения полны честности и уважения.
Я полностью мотивирован и не могу дождаться возобновления сезона!" - приводит слова Тедеско пресс-служба красно-белых.
Напомним, что после матча с "Зенитом" (1:3) в 19-м туре РПЛ немецкий специалист объявил о решении не продлевать со "Спартаком" контракт, который заканчивается в мае 2021 года. По данным ряда СМИ, существовала вероятность ухода Тедеско уже зимой.
"Спартак" по итогам первой части сезона РПЛ занимает 3-е место, набрав 35 очков. Первый официальный матч в 2021 году красно-белые проведут против московского "Динамо" в рамках 1/8 финала плей-офф Кубка России. Ориентировочно матч состоится 20 февраля.
Источник: официальный сайт ФК "Спартак"
Официально: Тедеско продолжит тренировать "Спартак" до конца текущего сезона
"Спартак" на своем официальном сайте выразил поддержку главному тренеру команды Доменико Тедеско и заявил о желании продолжить сотрудничество с ним до мая 2021 года.
Фото: ФК "Спартак"
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