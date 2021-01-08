Роднина: почему, если Дзюба придет в политику, будет что-то страшное?

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о возможной будущей политической карьере нападающего Артема Дзюбы.

Фото: ФК "Зенит"