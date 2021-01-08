- Почему, если Дзюба придет в политику, то будет что-то страшное? Человек закончит одну часть своей жизни. А дальше у нас свобода выбора! - передает слова Родниной "Спорт-Экспресс".
Ранее менеджер сборной России Евгений Савин высказал мнение, что нападающий "Зенита" и национальной команды Артем Дзюба мог бы стать в будущем политиком, поскольку у него есть нужные для этого качества.
Роднина: почему, если Дзюба придет в политику, будет что-то страшное?
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о возможной будущей политической карьере нападающего Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Зенит"
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