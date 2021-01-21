"В понедельник летим в Рим. Там пройдем медобследование. Во вторник во Флоренции подписание контракта на 3,5 года", - заявил Бердышев.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что "Фиорентина" заплатит за Кокорина около четырех миллионов евро. Отмечалось, что зарплата игрока в итальянском клубе составит около 1,7 миллиона евро в год.
Кокорин перешел в "Спартак" минувшим летом как свободный агент. В текущем сезоне он поучаствовал в 10 матчах московской команды, забил два гола и отдал два результативных паса.
Источник: Чемпионат
Агент Кокорина: в понедельник летим в Рим на медосмотр. Затем подписание контракта с "Фиорентиной" на 3,5 года
Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы форварда "Спартака" Александра Кокорина, подтвердил информацию о том, что 25 января игрок пройдет медосмотр для перехода в "Фиорентину".
Фото: РПЛ
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