- Насколько я понимаю, основными инициаторами или бенефициарами этой сделки были хорошо нам знакомые Фабио Капелло и Роберто Манчини. Они давали рекомендации. По информации, которая у меня есть, Капелло и Манчини предлагали Кокорина в ряд итальянских клубов. Например, был очень предметный и серьезный интерес от "Ромы". Учитывая, что такие уважаемые люди предоставляли хорошие рекомендации, в клубах также понимали, что им везут не балласт, - передает слова Генича Matchtv.ru.
Ранее стало известно, что "Спартак" и "Фиорентина" согласовали трансфер форварда Александра Кокорина. Красно-белые уже объявили о расставании с 29-летним нападающим, в начале следующей недели он должен пройти в Италии медицинский осмотр и по его итогам подписать контракт с "фиалками". Сумма трансферной компенсации, по различным данным, составляет 3,5-5 млн евро, зарплата самого Кокорина составит 1,7 млн евро. Фабио Капелло и Роберто Манчини ранее работали с Кокориным в качестве главных тренеров: Капелло тренировал Александра в сборной России, Манчини - в петербургском "Зените".
Генич: рекомендации по Кокорину в Италии давали Капелло и Манчини. Они предлагали его ряду клубов
Телекомментатор Константин Генич рассказал, как был организован переход нападающего Александра Кокорина из "Спартака" в "Фиорентину".
Фото: ФК "Спартак"
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