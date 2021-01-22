По данным источника, формально Оганесян не успел занять пост президента "Тамбова", но об этом была устная договоренность.
Отметим, что после 19 туров нынешнего розыгрыша РПЛ "Тамбов" пребывает на 16-м месте в турнирной таблице, набрав 13 очков. Клуб испытывает финансовые трудности и имеет долги по зарплате перед игроками.
Источник: Спорт-Экспресс
Оганесян покинул "Тамбов", не успев официально занять пост президента клуба
Валерий Оганесян, в нынешнем месяце назначенный президентом "Тамбова", покинул клуб.
Фото: "Спорт-Экспресс"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!