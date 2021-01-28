"По поводу будущего для меня главное, что скажет агент. Когда будет реальный вариант, то мы поговорим. Но сейчас у "Спартака" нет ни одного предложения по поводу моего трансфера, поэтому в данный момент я работаю для клуба.
Переезд в Англию уже зимой? Без понятия, никто сейчас не знает. Все может произойти за один день. В то же время чтобы трансфер состоялся, должно сложиться очень много факторов", - передает слова Крала "Матч ТВ".
Напомним, что 22-летний чех перешел в "Спартак" в сентябре 2019 года из пражской "Славии" за 12 млн евро. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги он провел 19 матчей, в которых отличился тремя результативными передачами. Ранее появилась информация, согласно которой к Кралу проявляют интерес клубы из чемпионата Англии, в частности "Вест Хэм", "Лидс" и "Ньюкасл". Ресурс transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 9 млн евро.
Крал: у "Спартака" нет ни одного предложения по мне, однако все может произойти за один день
Полузащитник "Спартака" и сборной Чехии Алекс Крал прокомментировал возможность смены клуба.
Фото: ФК "Спартак"
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