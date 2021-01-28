В "Спартаке" отреагировали на информацию о предложении "Фенербахче" по Туфану

Директор по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов прокомментировал информацию о том, что клуб сделал предложение по игроку "Фенербахче" Озану Туфану.
Фото: Getty Images
— "Спартак" не делал предложение "Фенербахче" по приобретению Озана Туфана, — цитирует Фетисова Sport24.

Как сообщалось ранее, "Спартак" предложил за игрока 7 млн евро, однако турецкий клуб оценил своего игрока в два раза дороже.

25-летний Туфан в текущем сезоне стал автором четырех голов и пяти голевых передач в 21 матче.

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Теги: Спартак Фенербахче Туфан
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