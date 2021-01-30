"Ростов" не принял предложение о трансфере норвежского полузащитника Матиаса Норманна в размере 15 миллионов евро с бонусами, передают СМИ.
По данным источника, в планы желто-синих не входит продажа 24-летнего разыгрывающего опорника, и она состоится лишь в случае какого-то невероятного предложения. По Норманну в "Ростов" обращались из "Зенита", "Спартака" и других российских клубов, но руководство дончан не заинтересовали предложенные варианты.
В текущем сезоне Матиас Норманн сыграл за "Ростов" в 14 матчах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Источник: "Ростов" не стал продавать Норманна за 15 миллионов евро
"Ростов" отклонил предложение на 15 миллионов евро за полузащитника Матиаса Норманна от российского клуба.
Фото: ФК "Ахмат"
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