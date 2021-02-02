В "Спартаке" рассказали, что Глушенков пройдет медосмотр для "Химок"

Глава департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов рассказал, что нападающий Максим Глушенков пройдет медобследование для "Химок".
Фото: ФК "Спартак"
— Глушенков прибыл в расположение "Химок" для прохождения медосмотра. Вероятно, что клубы оформят арендное соглашение, — цитируют Фетисова РИА Новости.

21-летний Глушенков в пяти матчах за "Спартак" в текущем сезоне не смог отметиться голевыми действиями. Долгое время игрок восстанавливался от повреждения.

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Теги: Спартак Химки Глушенков Российские трансферы
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