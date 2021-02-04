Названа общая сумма задолженности "Тамбова", клуб требуют признать банкротом

Стала известна общая сумма задолженности "Тамбова", в ближайшее время клуб может начать оформлять процедуру банкротства.
Фото: "Тамбов"
31 января прошло внеочередное общее собрание членов ассоциации ФК "Тамбов", сообщает Тамбовский региональный общественный фонд содействия бизнесу.

После доклада гендиректора Ольги Коноваловой было установлено, что общая сумма кредиторской задолженности клуба по состоянию на 24 января составляет 544,1 миллиона рублей. Источники финансирования данной задолженности отсутствуют. Общее собрание обязало гендиректора в кратчайшие сроки направить в суд заявление о признании "Тамбова" банкротом.

Отметим, что по итогам 19 туров текущего розыгрыша РПЛ "Тамбов" занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.

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Теги: Тамбов
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