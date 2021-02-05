Как сообщает источник, этими клубами стали "Спартак", ЦСКА и "Ростов". Ранее желание отдать футболистов в аренду "Тамбов" выразили в "Рубине".
Напомним, тамбовский клуб испытывает серьезные проблемы с финансированием. У клуба многомиллионные долги. Подробнее узнать о ситуации в "Тамбове" можно здесь.
Источник: ТАСС.
ЦСКА, "Спартак" и "Ростов" готовы отдать "Тамбову" игроков в аренду
Ещё три клуба РПЛ готовы предоставить "Тамбову" игроков в аренду.
Фото: ФК "Тамбов"
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