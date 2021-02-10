Отметим, что накануне "Зенит" обыграл сборную Иордании со счетом 1:0. В этом матче Малком покинул поле во втором тайме из-за повреждения.
"Нет, у него нет травмы. У Малкома все хорошо", - сказал агент.
Напомним, что Малком пополнил состав "Зенита" летом 2019 года. В нынешнем розыгрыше РПЛ он провел 15 матчей, забил один гол и сделал одну голевую передачу.
Источник: Спорт-Экспресс
Агент рассказал о состоянии Малкома после матча со сборной Иордании
Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника "Зенита" Малкома, рассказал о состоянии игрока после товарищеского матча со сборной Иордании.
Фото: "Зенит"
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