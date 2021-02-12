В интервью Чепчугов рассказал, что тяжело переживал развод. Также он признался, что не видится со своей семилетней дочерью. Кроме того, Чепчугов заявил, что разбаловал бывшую жену деньгами.
"Помню историю, мы один раз общались, я ей начал говорить: "Понимаю, что ты со мной из-за наживы и выгоды была", а она мне отвечает: "Если понимаешь, зачем тогда приезжаешь к нам?"
Я подумал тогда: "Вот это ты ляпнула". Удивился, конечно. По сути, сама призналась… Вот так и раскрывается сущность человека. Если и есть о чем жалеть в жизни, наверное, я все же разбаловал Ксению деньгами. К примеру, ей нужны были часы — мы могли легко поехать и приобрести их. У Дзагоева день рождения, надо подобрать себе комплект: поехали в ЦУМ и купили то, что нужно", - рассказал Чепчугов.
Напомним, что 35-летний Чепчугов выступал за ЦСКА в 2010-2017 годах. Впоследствии он играл за "Енисей". Голкипер защищал цвета этого клуба в 2017-2018 годах.
Источник: Чемпионат
"Наверное, я все же разбаловал Ксению деньгами". Чепчугов рассказал о сложных отношениях с бывшей женой
Экс-голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов рассказал об отношениях с бывшей женой Ксенией, с которой развелся в 2018 году.
Фото: РИА Новости
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