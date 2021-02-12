Чепчугов сообщил, что злоупотреблял алкогольными напитками. По словам футболиста, он мог напиться и пропустить тренировку.
"Да, бывало такое, что напивался и не приходил на тренировку. Меня даже хотели из команды исключить, но тогда Аленичева уговорили этого не делать. Извинялся перед партнерами по команде. Меня поддержали и дали шанс.
Частенько выпивал. Это могло повторяться два раза в неделю. Напивался ли? У меня нет "стопа". На следующий день я на ноги встать не могу, отсыпаюсь. Меня попросту не поднять", - заявил Чепчугов.
Отметим, что 35-летний Чепчугов выступал за "Енисей" в 2017-2018 годах. До этого он являлся игроком ЦСКА. Сергей выступал за "армейцев" в 2010-2017 годах.
Источник: Чемпионат
Чепчугов: в "Енисее" бывало такое, что я напивался и не приходил на тренировку
Российский вратарь Сергей Чепчугов рассказал о том, как нарушал режим во время выступлений за "Енисей".
Фото: "Енисей"
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