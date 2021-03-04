Источник: жена Мамаева была доставлена в больницу с отравлением, полиция проводит проверку

Супруга полузащитника "Ростова" Павла Мамаева была госпитализирована из-за отравления медицинскими препаратами.
Фото: instagram.com
Жена полузащитника "Ростова" Павла Мамаева Алана 3 марта была доставлена в одну из московских больниц с отравлением таблетками, сообщает РИА Новости.

По данным источника, правоохранительные органы проводят расследование инцидента.

Ранее появилась информация, что Алану Мамаева обнаружили без сознания после того, как она написала в интернете, что приняла большое количество снотворного. Позднее были опубликованы слова Мамаевой о том, что у нее все хорошо, она находится дома и никакой госпитализации не было.

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Теги: Ростов Мамаев
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