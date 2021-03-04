По данным источника, клуб погасил 20% долга перед частью игроков.
Напомним, что из-за финансовых проблем "волкам" пришлось расстаться с рядом футболистов и начать вторую часть сезона Российской Премьер-Лиги в обновленном составе.
26 февраля "Тамбов" уступил "Ротору" со счетом 3:1 в матче 20-го тура чемпионата России. Тамбовчане с 13-ю очками занимают последнее 16-е место в РПЛ.
Источник: Sport24
СМИ: "Тамбов" погасил 20% долга перед частью ушедших зимой футболистов
"Тамбов" начал выплачивать покинувшим зимой команду футболистам задолженности по зарплате.
Фото: ФК "Тамбов"
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