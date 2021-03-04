Попов при оценке трансфера Промеса сравнил его с Роналду

Спортивный директор "Спартака" Дмитрий Попов оценил возвращение полузащитника Квинси Промеса с экономической и спортивной точек зрения.
Фото: AFP
- Ту зарплату, что мы сэкономили при отъезде Кокорина, практически отдали Промесу. Не могу сказать, что мы понесли какие-то серьезные издержки. Что касается его мотивации - мы никогда не взяли бы Промеса назад, если бы не знали его характер. Это человек, который ненавидит проигрывать. Неважно, 31 ему, 32 или 33. Его можно сравнить с Роналду - ему было 33, а "Ювентус" заплатил за него 90 млн. И он доказывает до сих пор: в 47 матчах 47 голов. У них одинаковые характеры. Без всякого сомнения: 2-3 года, а может, и дольше, Промес спокойно будет выступать на высоком уровне, - приводит слова Попова "Чемпионат".

29-летний атакующий полузащитник Квинси Промес вернулся в московский "Спартак" из "Аякса" в феврале 2021 года, сумма трансферной компенсации составила 8,5 млн евро и в случае активации всех возможных бонусов может вырасти до 11 миллионов евро. Ранее Промес выступал за "Спартак" с августа 2014 по август 2018 года, в 135 матчах за красно-белых забил 66 голов и отдал 33 результативные передачи. После этого футболист сыграл 102 матча за "Севилью" и "Аякс", в которых забил 25 голов и отдал 15 результативных передач. 36-летний нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду перешел в итальянский клуб в июле 2018 года и за прошедшее время провел 119 матчей, в которых забил 92 гола и отдал 21 результативную передачу.

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Теги: Спартак Ювентус Криштиану Роналду Промес Попов
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