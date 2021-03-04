- Не может ли быть конфликта из-за того, что атакующие футболисты провели все сборы, выкладывались, тут пришел Промес с большой зарплатой и сразу попал в стартовый состав? Это спорт. Кто лучше играет, тот больше и зарабатывает. Квинси - легионер, который в последние 10 лет играл в футбол лучше всех в России. Не думаю, что у кого-то возникнут вопросы к его зарплате, - передает слова Попова "Чемпионат".
29-летний атакующий полузащитник Квинси Промес после возвращения в "Спартак" в конце февраля 2021 года получил зарплату, по различным оценкам, около трех с половиной миллионов евро в год, что существенно выше заработной платы остальных игроков атаки. В матче 20 тура Российской премьер-лиги против казанского "Рубина" (0:2) Промес нанес 1 удар по воротам соперника и 0 ударов в створ.
Попов оценил вероятность конфликта в "Спартаке" из-за высокой зарплаты Промеса
Спортивный директор "Спартака" Дмитрий Попов высказал мнение о возможности возникновения конфликта между полузащитником Квинси Промесом и остальными игроками команды.
Фото: Sportbox
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