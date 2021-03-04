Попов оценил вероятность конфликта в "Спартаке" из-за высокой зарплаты Промеса

Спортивный директор "Спартака" Дмитрий Попов высказал мнение о возможности возникновения конфликта между полузащитником Квинси Промесом и остальными игроками команды.
Фото: Sportbox
- Не может ли быть конфликта из-за того, что атакующие футболисты провели все сборы, выкладывались, тут пришел Промес с большой зарплатой и сразу попал в стартовый состав? Это спорт. Кто лучше играет, тот больше и зарабатывает. Квинси - легионер, который в последние 10 лет играл в футбол лучше всех в России. Не думаю, что у кого-то возникнут вопросы к его зарплате, - передает слова Попова "Чемпионат".

29-летний атакующий полузащитник Квинси Промес после возвращения в "Спартак" в конце февраля 2021 года получил зарплату, по различным оценкам, около трех с половиной миллионов евро в год, что существенно выше заработной платы остальных игроков атаки. В матче 20 тура Российской премьер-лиги против казанского "Рубина" (0:2) Промес нанес 1 удар по воротам соперника и 0 ударов в створ.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Спартак Промес Попов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Полузащитник "Химок" Боженов забил шикарный гол на тренировке (видео)
Попов оценил вероятность конфликта в "Спартаке" из-за высокой зарплаты Промеса 2
Руководители "Севильи" вступили в перепалку с Месси после поражения в полуфинале Кубка Испании 2
Попов при оценке трансфера Промеса сравнил его с Роналду 4
"Спартак" поместил чемпионскую маску Промеса в клубный Зал Славы 8
Гончаренко: на мой взгляд, братья Березуцкие не могут работать порознь
Попов сообщил цены, по которым "Ростов" и "Рубин" могли продать "Спартаку" Норманна и Кварацхелию 11
"Зенит" показал, что осталось за кадром матча с "Ростовом" (видео)
Матч Словакия - Россия пройдет при пустых трибунах 6
Мележиков рассказал, довольно ли руководство "Спартака" зимним трансферным окном 2
"Тамбов" в ближайшее время начнет погашать долги по зарплате перед игроками клуба
"Спартак" поздравил вратаря Реброва с днем рождения
Карасев: судьи не могут публично ответить на критику, поэтому получается игра в одни ворота 3
"Рубин" поздравил Деспотовича мягким и бережным "коридором" (видео)
Мележиков: если Промеса осудят, трансферное соглашение с "Аяксом" расторгается 2
Директор "Спартака" рассказал о претензиях к Кокорину 3
"Зенит-2" провел тренировку на льду (фото)
"Краснодар" шикарен — выплатил зарплату до конца сезона". Агент Ойонго заявил о возвращении игрока в "Монпелье" 4
Широков - о Хвиче: такого игрока не хватает "Зениту" 5
Широков: "Спартак" мог бы возглавить Валера Карпин или Лео Слуцкий. Семин - точно нет 7
СМИ: "Тамбов" погасил 20% долга перед частью ушедших зимой футболистов
Болельщики "Зенита" признали Кузяева лучшим игроком команды в феврале
Трахтенберг рассказал о самочувствии Романцева
Жена Мамаева находится в состоянии средней тяжести 8
Ответный матч 1/8 финала ЛЧ "Ливерпуль" - "РБ Лейпциг" пройдет в Будапеште
Миранчук забил, Головин нет, у Кокорина нули. Как сыграли трое наших в топ-5, пока "Барса" спасалась в Кубке
Романцев переведен из реанимации в обычную палату 2
Борис Игнатьев — о жеребьевке Кубка России: в паре "Сочи" - "Локомотив" трудно выделить фаворита 3 эксклюзив
Тухель: со следующего сезона "Челси" точно будет бороться за все титулы во всех соревнованиях 1
Карасев назвал тренера, который много хамил судьям 2
Все новости
-