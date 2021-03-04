"Безусловно, в списке больше представителей из европейских чемпионатов. Селекционная служба проводит отбор и видеоаналитику по будущим кандидатам, чтобы сформировать шорт-лист.
У нас есть время, чтобы отобрать кандидатов и провести переговоры, чтобы потом тренер следил, вникал и обсуждал планы на лето. Мы можем это сделать в конце марта или начале апреля. Тут есть даже 2-2,5 месяца – вполне достаточно", - приводит слова Мележикова "Чемпионат".
Напомним, что Тедеско объявил о своем решении не продлевать заканчивающийся в мае контракт со "Спартаком" в декабре после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с "Зенитом" (1:3). Причиной тому, по словам немецкого специалиста, стали семейные обстоятельства.
После зимней паузы красно-белые потерпели два поражения подряд - в кубковом матче с московским "Динамо" и игре чемпионата России с "Рубином". Обе встречи закончились с одинаковым счетом 0:2.
По итогам 20-и туров РПЛ "Спартак" занимает 4-е место, имея в своем активе 35 очков.
"Спартак" составил список кандидатов на должность главного тренера после ухода Тедеско
Управляющий директор "Спартака" Евгений Мележиков рассказал, что у клуба есть ориентировочный список кандидатов на замену главному тренеру Доменико Тедеско.
Фото: ФК "Спартак"
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