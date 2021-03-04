- Цель - выиграть чемпионство к столетию клуба? Мы для себя видим это не как далекую цель, а как задачу, которую нужно выполнить позарез. В самое ближайшее время - в тот период, который входит в столетие. Под эти задачи мы все поставили себе четкие сроки и ориентиры, - цитирует Мележикова "Чемпионат".
В период руководства "Спартаком" Леонида Федуна, который приобрел клуб в 2004 году, красно-белые выигрывали чемпионство один раз - это случилось в сезоне 2016/2017. После этого "Спартак" последовательно занимал в чемпионатах России третье, пятое и седьмое место. В текущем сезоне красно-белые находятся в турнирной таблице на четвертой строчке с 35 набранными очками в 20 матчах.
Мележиков: чемпионство к столетию клуба - не далекая цель, а задача, которую нужно выполнить позарез
Управляющий директор "Спартака" Евгений Мележиков рассказал о задаче выиграть чемпионство РПЛ к столетию клуба.
Фото: AP
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