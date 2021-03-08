Хашиг напомнил о различных достижениях Мусаева с "Краснодаром" в последние годы. В частности, он отметил заслугу тренера в выходе команды в групповой раунд Лиги чемпионов. Гендиректор "Краснодара" добавил, что руководство клуба не планирует увольнять Мусаева.
"Так вот, если вам нужна официальная позиция руководства клуба: Мурад Мусаев, даже если проиграет все оставшиеся до конца чемпионата игры, уволен не будет и продолжит работу с командой", - сказал Хашиг.
Отметим, что накануне "Краснодар" уступил "Спартаку" со счетом 1:6 в матче 21-го тура РПЛ. На данный момент "быки" занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата (31 очко).
Источник: Чемпионат
Гендиректор "Краснодара": не уволим Мусаева, даже если он проиграет все оставшиеся до конца чемпионата матчи
Гендиректор "Краснодара" Владимир Хашиг прокомментировал призывы отправить Мурада Мусаева в отставку с поста главного тренера команды.
Фото: "Краснодар"
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