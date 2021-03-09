— Сергей действительно покидает "Тамбов". Это немного неожиданно, но никаких подводных камней здесь нет.
Главная причина его ухода заключается в том, что он хочет больше времени проводить с семьей. Скорее всего, речь идет о завершении карьеры, — цитирует Худякова Sport24.
Ранее агент 40-летнего вратаря Алексей Сафонов заявил, что игрок покинул команду до тех пор, пока перед ним не выполнят обязательства по выплате зарплаты и прочих денежных средств.
После 21-тура чемпионата России "Тамбов" с 13 очками занимает последнюю строчку турнирной таблицы. Рыжиков стал одним из тех футболистов, которые не покинули команду в зимнее трансферное окно.
В "Тамбове" рассказали, что Рыжиков покинул клуб окончательно
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков прокомментировал уход из клуба вратаря Сергея Рыжикова.
Фото: ФК "Тамбов"
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