"Может, там колдун сидит и мешает". Вилков рассказал о российском стадионе, на котором не любит судить

Экс-арбитр ФИФА Михаил Вилков сообщил, на каком стадионе больше всего не любит работать.
Фото: РПЛ
- Есть ли такая команда, которую не люблю судить? Даже не команда, а стадион скорее. Стадион "Оренбурга". То ли аура там какая-то, то ли поле… Но складывается ощущение, будто оно меньше. В Оренбурге постоянно происходят какие-то непонятные ситуации, многие судьи там допускают ошибки. Может быть, колдун сидит и мешает (смеется), - приводит слова Вилкова "Чемпионат".

Последний матч на стадионе "Газовик" в Оренбурге 41-летний арбитр Михаил Вилков проводил 24 октября 2020 года сразу после отстранения от обслуживания игр РПЛ. В матче 17 тура ФНЛ встречались "Оренбург" и красноярский "Енисей". Гости победили со счетом 3:1, Вилков показал 10 желтых карточек, одна из которых привела к удалению, и назначил два 11-метровых удара.

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Теги: Оренбург Вилков
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