СМИ: подозреваемый в употреблении допинга Обухов не полетел с "Ростовом" на игру с "Ротором"

Форвард "Ростова" Владимир Обухов не полетел в Волгоград на матч 22-го тура чемпионата России против "Ротора".

Фото: ФК "Ростов"