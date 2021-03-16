Ранее стало известно, что 29-летний футболист является одним из подозреваемых по делу о нарушении антидопинговых правил. Допинг-тест Обухова, который он сдал в 2013 году, находясь на сборах молодежной сборной России в Новогорске, показал положительный результат. Однако на тот момент пробу назвали отрицательной.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги в составе желто-синих Обухов принял участие в 7-и матчах, не отличившись результативными действиями.
Встреча "Ротора" и "Ростова" состоится завтра, 17 марта. Стартовый свисток игры прозвучит в 18:00 по московскому времени.
Источник: РБ-Спорт
СМИ: подозреваемый в употреблении допинга Обухов не полетел с "Ростовом" на игру с "Ротором"
Форвард "Ростова" Владимир Обухов не полетел в Волгоград на матч 22-го тура чемпионата России против "Ротора".
Фото: ФК "Ростов"
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