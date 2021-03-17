В "Спартаке" прокомментировали информацию об интересе к Фонсеке

Медиадиректор "Спартака" Антон Фетисов прокомментировал информацию об интересе команды к наставнику "Ромы" Пауло Фонсеке.
Фото: Getty Images
— "Спартак" не только никогда не обращался к господину Фонсеке по вопросу возможного сотрудничества, но даже не рассматривал его как кандидата в расширенный список потенциальных главных тренеров команды, — цитирует Фетисова "СЭ".

Напомним, ранее появилась информация, что наставник "Ромы" Пауло Фонсека отказался от идеи возглавить московский клуб в следующем сезоне, заменив на этом посту Доменико Тедеско, который покинет "Спартак" после текущего сезона.

В нынешнем сезоне "Спартак" с 41 очком идет на второй строчке чемпионата России. Завтра, 19 марта, клуб проведет игру 23-го тура против "Урала".

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Теги: Спартак Фонсека
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