"Если бы мы были во дворе, я бы ему по роже дал". Игрок "Урала" Калинин - о конфликте с журналистом "Матч ТВ"

Защитник "Урала" Игорь Калинин после поражения от "Спартака" (1:5) в 23-м туре РПЛ рассказал о произошедшем в перерыве встречи конфликте с корреспондентом "Матч ТВ" Александром Неценко.
Фото: эфир "Матч ТВ"
- Он только что подошел и извинился. Мы же не во дворе играем. Журналист должен подбирать выражения. Но он извинился, все нормально. Пожали руки, конфликт исчерпан.

Накипело ли у меня в тот момент? Ну, конечно, команда проигрывает 0:3. Такие вопросы задавать футболистам - это неуважение. Ну, образно, если бы мы были во дворе, я бы ему по роже дал. Но нужно отдать ему должное, он подошел и извинился, - сказал Калинин в интервью "СЭ".

Напомним, что Калинин выступает за "Урал" на правах аренды, которая рассчитана до конца нынешнего сезона. Права на 25-летнего украинца принадлежат московскому "Динамо". За екатеринбургский клуб в текущем розыгрыше чемпионата России Калинин провел 16 матчей и забил 1 гол.

Игрок "Урала" Калинин - корреспонденту "Матча": чего ты смеешься? Кому Промес выкручивал позвонки?

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Теги: Калинин Урал
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