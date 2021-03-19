Источник: "Ротор" планирует назначить Семина на пост главного тренера

Руководство "Ротора" намерено предложить Юрию Семину занять пост главного тренера команды.
Фото: "Чемпионат"
По данным источника, руководство "Ротора" рассматривает вариант с назначением экс-наставника "Локомотива" Семина главным тренером. Предложение Семину может поступить в ближайшее время.

Напомним, что накануне Александр Хацкевич был отправлен в отставку с поста главного тренера "Ротора". Он находился в должности наставника команды с 2019 года.

На данный момент "Ротор" пребывает на 13-м месте в турнирной таблице российской Премьер-Лиги. В активе волгоградской команды 18 очков.

Источник: Чемпионат

Гендиректор "Ротора": расстались с Хацкевичем, чтобы выполнить задачу на сезон

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Теги: Семин Ротор
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