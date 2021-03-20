Ранее Gazzetta dello Sport сообщила, что "Милан" попытается подписать Влашича следующим летом.
Агент Николы заявил, что ситуация с возможным уходом игрока из ЦСКА прояснится по окончании сезона.
"Влашич был признан лучшим игроком РПЛ, ему 23 года, и это нормально, что он интересен большому числу клубов. Возможность его ухода из ЦСКА этим летом будет зависеть от возможных предложений, которые получит он и ЦСКА. Пока рано говорить, что будет летом", - сказал Мартич.
Отметим, что в текущем розыгрыше РПЛ Влашич провел 21 матч, забил 10 голов и сделал пять голевых передач. "Армейцы" пребывают на пятом месте в турнирной таблице чемпионата, имея в запасе 40 очков.
Источник: Спорт-Экспресс
СМИ: "Милан" намерен подписать Влашича
Агент Влашича прокомментировал информацию об интересе "Милана" к игроку
Тончи Мартич, агент полузащитника ЦСКА Николы Влашича, прокомментировал данные о том, что игроком интересуется "Милан".
Фото: ЦСКА
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