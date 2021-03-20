Как сообщает источник, ЦСКА согласовал назначение бывшего нападающего команды Ивицы Олича на пост главного тренера основной команды. Отмечается, что сейчас стороны обсуждают финальные детали. Официально об этом будет объявлено в ближайшие дни.
Напомним, накануне комментатор и инсайдер Нобель Арустамян поделился информацией о возможной смене главного тренера в ЦСКА. По его информации кандидатами на место нынешнего наставника армейской команды Виктора Гончаренко являются Ивица Олич и бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий, который входит в тренерский штаб Гончаренко.
Ивица Олич выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год. В составе "армейцев" он провел 116 матчей, в которых забил 44 гола и сделал 14 результативных передач. Сейчас Олич входит в тренерский штаб сборной Хорватии.
ЦСКА занимает в турнирной таблице РПЛ 5-е место, имея в активе 40 очков. В последнем матче "армейцы" проиграли дома "Зениту" со счетом 2:3.
Источник: "Чемпионат"
Источник: ЦСКА согласовал назначение Олича на пост главного тренера
Экс-форвард ЦСКА Ивица Олич в ближайшее время может возглавить основную команду "армейцев".
Фото: "Getty Images"
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