РФС отстранил судью, усмотревшего офсайд у форварда "Ростова" Соу в матче с "Химками"

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил, что арбитр Иван Сиденков, отвечавший за VAR в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги "Химки" — "Ростов" (1:0), отстранён на две игры.

"Судьи, работавшие VAR, ошиблись. Семь членов комиссии против одного. Иван Сиденков допустил ошибку? Да. Один эксперт выступил в его поддержку, но, тем не менее, мне кажется, результат голосования убедителен.

Сиденков пропустит две игры. Дело в том, что Сиденков довольно неплохо себя проявил как рефери в поле. Это был его первый опыт работы VAR. И, конечно, не хотелось бы ломать ему карьеру. Пусть это для него станет уроком", - приводит слова Хачатурянца "Спорт-экспресс".

Напомним, что в матче "Химки" - "Ростов" подмосковная команда вышла вперед в начале второго тайма благодаря реализованному полузащитником Резиуаном Мирзовым пенальти. На 71-й минуте встречи нападающий желто-синих Али Соу поразил ворота Ильи Лантратова, однако гол был отменен арбитрами VAR из-за положения "вне игры" у футболиста. Позже данное решение было признано ошибочным.

Арбитр Иван Сиденков в нынешнем сезоне чемпионата России в качестве главного судьи провел 3 матча, в которых показал 15 желтых карточке и назначил 1 одиннадцатиметровый удар.

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Теги: РФС Хачатурянц Ростов Химки
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