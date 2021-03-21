Семин высказался о возможности возглавить "Ротор"

Семин заявил, что сейчас тема с его потенциальным приходом в "Ротор" неактуальна. Также он высказался о новом главном тренере волгоградской команды Юрии Батуренко.
"Ничего нельзя исключать, но сейчас это неактуально. Да и, если Батуренко сохранит место в Премьер-Лиге, то зачем туда приходить Семину? Значит, он хорошо работает! У него сейчас сложнейшая задача, экстремальная. Если в таких обстоятельствах он сохранит команде прописку в Премьер-Лиге, значит, он великолепный тренер, и его ни в коем случае нельзя будет менять. Могу сказать о нем только хорошее. И это правильное решение руководителей "Ротора", что выбрали именно его", - сказал Семин.
Напомним, что ранее "Ротор" объявил об отставке Александра Хацкевича с поста главного тренера команды. Белорусский специалист тренировал волгоградский коллектив с 2019 года. Вскоре было объявлено о назначении Батуренко.
На данный момент "Ротор" занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ (18 очков).
Источник: Спорт-Экспресс
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Фото: Getty Images
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