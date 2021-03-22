"Именно удар — у Кокорина. Очень плотный с обеих ног. Он просто делает шаг в сторону и может попасть откуда угодно", - сказал Нобоа.
Напомним, что Нобоа и Кокорин в прошлом сезоне вместе играли за "Сочи". Александр выступал за этот клуб на правах аренды, когда являлся футболистом "Зенита". Летом 2020 года он присоединился к "Спартаку" как свободный агент. В январе он перешел в "Фиорентину". Кокорин провел три матча в Серии А за "фиалок" и не отличился результативными действиями. Сейчас он восстанавливается после травмы.
Нобоа выступает за "Сочи" с 2019 года. В нынешнем розыгрыше РПЛ он провел 18 матчей, забил восемь мячей и сделал шесть результативных передач.
Источник: Sport24
Нобоа: у Кокорина лучший удар из всех футболистов, с которыми я играл в одной команде. Он может попасть откуда угодно
Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа ответил на вопрос о том, у кого лучший удар из всех игроков, с которыми он выступал в одной команде.
Фото: "Фиорентина"
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