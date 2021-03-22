Нобоа: у Кокорина лучший удар из всех футболистов, с которыми я играл в одной команде. Он может попасть откуда угодно

Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа ответил на вопрос о том, у кого лучший удар из всех игроков, с которыми он выступал в одной команде.

Фото: "Фиорентина"