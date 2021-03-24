Как сообщает источник, их вызвали в РФС для выяснения подробностей ситуации. По сведениям, эта информация в Российский футбольный союз поступила напрямую от букмекеров.
Подозрения возникли по итогам матчей 22-го и 23-го туров чемпионата России против "Краснодара" (0:4) и "Сочи" (0:5).
Напомним, тамбовский клуб испытывает серьезные проблемы с финансированием. Руководству клуба пришлось арендовать игроков из других команд РПЛ и подписать свободных агентов, чтобы доиграть сезон. В чемпионате России команда с 13 очками замыкает турнирную таблицу.
Источник: "СЭ".
Источник: двух игроков "Тамбова" вызвали в РФС из-за подозрений в ставках
Два футболиста "Тамбова", возможно, занимались ставками.
Фото: ФК "Тамбов"
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