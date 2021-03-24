"Для меня сейчас, конечно же, сильнее Соболев! Но вообще их сложно сравнивать. Да, по стилю игры они похожи. Дзюба по-прежнему много забивает, но я вижу качество и потенциал Соболева. Он еще молод, но уже очень силен. В штрафной он просто убийца", - приводит слова Промеса "Спорт-экспресс".
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги на счету 24-летнего Соболева 10 забитых мячей в 16-и матчах. В среднем на гол Александру требуется 104 минуты. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 6 млн евро.
В текущем сезоне чемпионата России 32-летний Дзюба провел 21 игру и забил 13 мячей. Артем в среднем забивает каждые 135 минут. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 12 млн евро.
Промес считает, что Соболев сильнее Дзюбы
Полузащитник "Спартака" Квинси Промес сравнил нападающего красно-белых Александра Соболева и форварда "Зенита" Артема Дзюбу.
Фото: сборная России
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