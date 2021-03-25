Ордец: "Динамо" может бороться за медали. Каждая из команд первой шестерки способна занять призовые места

Защитник "Динамо" Иван Ордец высказался о турнирных перспективах команды в текущем розыгрыше РПЛ.
Фото: РИА Новости
Ордец заявил, что "Динамо" способно побороться за место в первой тройке.

"Пока рано говорить, однако я считаю, что нам реально бороться за медали. Каждая из команд шестерки может занять призовые места. Самым главным на финише будет брать свои очки. Игр еще много, таблица плотная", - сказал защитник "Динамо".

На данный момент "Динамо" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков. От третьего места команду отделяет одно очко.

Отметим, что в текущем розыгрыше Премьер-Лиги Ордец провел 21 матч и забил один гол.

Источник: Советский спорт



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Теги: Ордец Динамо
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