Тренерский штаб наставника ЦСКА Ивицы Олича в скором времени пополнится двумя помощниками, сообщают СМИ.
По данным источника, один из них - тренер по физической подготовке Игор Юкич, работавший в этом качестве со сборной Хорватии на Чемпионате мира 2014 года в Бразилии и в отборочном турнире к Чемпионату Европы-2016. Имя второго помощника не называется, но сообщается, что работать он будет в качестве ассистента.
Источник: "Чемпионат"
ЦСКА объявил, что братья Березуцкие и остальные члены тренерского штаба Гончаренко продолжат работу в клубе
Источник: в тренерский штаб Олича в ЦСКА войдут два специалиста из Хорватии
Главный тренер ЦСКА Ивица Олич пригласил в свой штаб двух хорватских тренеров.
Фото: "Чемпионат"
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