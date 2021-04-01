– Леонид Федун и Зарема Салихова действительно планируют посетить матч "Ростов" — "Спартак", но будут они на нем или нет, узнаем только в день матча, — сказал медиадиректор "Спартака" Антон Фетисов для "Sport24".
Игра 24-го тура российской Премьер-лиги между "Ростовом" и "Спартаком" пройдет 4 апреля. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени на "Ростов Арене".
Матч первого круга состоялся 31 октября и закончился минимальной победой подопечных Валерия Карпина. Единственный гол в игре забил полузащитник Павел Мамаев.
"Ростов" занимает седьмую строчку в таблице РПЛ после 23 туров. В активе желто-синих 37 очков.
"Спартак" располагается на втором месте с 44 очками.
Федун посетит матч "Спартака" с "Ростовом"
В "Спартаке" официально подтвердили, что президент клуба Леонид Федун собирается посетить встречу команды с "Ростовом".
Фото: ФК "Спартак"
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