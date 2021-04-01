Промес принял участие в съемках рэп-клипа
Нападающий московского "Спартака" Квинси Промес принял участие в съемках клипа с рэп-исполнителем Burleson.
Новая песня называется Knees. Ранее Промес уже записывал рэп-композиции, в том числе совместно с форвардом "Лиона" Мемфисом Депаем.
Вернувшись в "Спартак" зимой 2021 года, Квинси принял участие в четырех матчах российской Премьер-лиги этого сезона, забил два мяча и однажды ассистировал партнеру.
Перед стартом 24-го тура чемпионата России подопечные Доменико Тедеско располагаются на второй строчке, уступая "Зениту" четыре очка. Уже 4 апреля красно-белые на выезде сыграют с "Ростовом".
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