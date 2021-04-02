Источник: Рибалта уйдет из "Зенита" до конца апреля

Спортивный директор "Зенита" Хавьер Рибалта вскоре покинет клуб.


По данным источника, в ближайшее время Рибалта оставит должность спортивного директора "Зенита". Менеджер написал заявление об уходе. Ожидается, что он уйдет из "Зенита" до конца текущего месяца.

Напомним, что Рибалта работает в "Зените" с 2018 года. Его контракт с петербургским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.

Отметим, ранее сообщалось, что к Рибалте проявляет интерес "Парма".

Источник: Телеграм-канал "РБ Спорт"

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Теги: Рибалта Зенит
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