Источник: Рибалта уйдет из "Зенита" до конца апреля
Спортивный директор "Зенита" Хавьер Рибалта вскоре покинет клуб.
По данным источника, в ближайшее время Рибалта оставит должность спортивного директора "Зенита". Менеджер написал заявление об уходе. Ожидается, что он уйдет из "Зенита" до конца текущего месяца.
Напомним, что Рибалта работает в "Зените" с 2018 года. Его контракт с петербургским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.
Отметим, ранее сообщалось, что к Рибалте проявляет интерес "Парма".
Источник: Телеграм-канал "РБ Спорт"
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