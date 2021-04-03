Сафонов: вторую часть сезона начали ужасно

Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов прокомментировал поражение команды от "Ахмата" (0:5) в матче 24-го тура РПЛ
Фото: Getty Images
– Для нас сезон не завершен, мы будем выходить на каждый матч за тремя очками. Команда играет для болельщиков и хочется, чтобы они возвращались к нам на стадион, продолжали болеть. Неприятная ситуация, когда сегодня болельщики уходили со стадиона, но я понимаю, что мы сами во всем виноваты.

Согласен, что начали вторую часть сезона ужасно, но мы будем делать все для того, чтобы это исправить, – цитирует Сафонова корреспондент Rusfootball.info.

Встреча "Краснодара" с "Ахматом" закончилась разгромной победой гостей со счетом 5:0. Голами отметились Евгений Харин, Андрей Семенов, Бернард Бериша (дубль), а также Алексей Ионов, забивший мяч в свои ворота на 90-й минуте.

По итогам матча подопечные Мурада Мусаева опустились на 10-ю строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

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Теги: Сафонов Краснодар Ахмат
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