Сафонов: вторую часть сезона начали ужасно

Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов прокомментировал поражение команды от "Ахмата" (0:5) в матче 24-го тура РПЛ

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– Для нас сезон не завершен, мы будем выходить на каждый матч за тремя очками. Команда играет для болельщиков и хочется, чтобы они возвращались к нам на стадион, продолжали болеть. Неприятная ситуация, когда сегодня болельщики уходили со стадиона, но я понимаю, что мы сами во всем виноваты.Согласен, что начали вторую часть сезона ужасно, но мы будем делать все для того, чтобы это исправить, – цитирует Сафонова корреспондент Rusfootball.info.Встреча "Краснодара" с "Ахматом" закончилась разгромной победой гостей со счетом 5:0. Голами отметились Евгений Харин, Андрей Семенов, Бернард Бериша (дубль), а также Алексей Ионов, забивший мяч в свои ворота на 90-й минуте.По итогам матча подопечные Мурада Мусаева опустились на 10-ю строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги.