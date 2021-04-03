"Динамо" крупно обыграло "Уфу" (4:0)

Московское "Динамо" одержало победу над "Уфой" (4:0) в матче 24-го тура РПЛ.
Фото: Спорт.ру
Подопечные Сандро Шварца на домашнем стадионе забили четыре безответных мяча в ворота Александра Беленова. К концу первого тайма бело-голубые вели в два мяча: Даниил Лесовой отметился голом на 10-й минуте встречи, а Константин Тюкавин – на 27-й.

В дебюте второй половины матча Роман Нойштедтер после рикошета от стойки добил мяч в ворота. Благодаря этой победе "Динамо" набрало 42 очка в 24 матчах российской Премьер-лиги и расположилось на четвертой строчке.


Чемпионат России, 24 тур

"Динамо" 4:0 "Уфа"

Голы: Лесовой, 10, Тюкавин, 28, Нойштедтер, 52, Комличенко, 61 (пен).


"Динамо": Шунин, Евгеньев, Ордец, Паршивлюк, Варела, Нойштедтер, Шиманьски, Захарян (Каборе, 63), Лесовой (Липовой, 57), Грулёв (Игбун, 57), Тюкавин (Комличенко, 57).

"Уфа": Беленов, Аликин, Плиев (Евгеньев, 75), Морозов, Йокич, Иванов (Сысуев, 66), Бизоза (Кротов, 46), Мрзляк, Урунов (Голубев, 67), Милетич, Жамалетдинов (Андрич, 67).

Предупреждения: Ордец, 41, Плиев, 43, Аликин, 70, Мрзляк, 85.

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Теги: Динамо УФА Лесовой Нойштедтер Тюкавин
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