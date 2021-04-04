Газизов рассказал, когда "Уфа" определится с исполняющим обязанности главного тренера

Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал о том, когда прояснится ситуация с исполняющим обязанности главного тренера клуба.
Фото: "Уфа"
По словам Газизова, "Уфа" к вечеру понедельника определится с тем, кто будет исполнять обязанности главного тренера.

"По составу тренерского штаба клуба все должно быть понятно к вечеру понедельника. Тогда же и определимся с исполняющим обязанности главного тренера", - сказал Газизов.

Напомним, что накануне Рашид Рахимов покинул пост главного тренера "Уфы" после поражения от "Динамо" в матче 24-го тура РПЛ (0:4).

"Уфа" пребывает на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков.

Источник: Спорт-Экспресс

"Уфа" объявила об уходе Рахимова

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Теги: Газизов УФА
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