По словам Газизова, "Уфа" к вечеру понедельника определится с тем, кто будет исполнять обязанности главного тренера.
"По составу тренерского штаба клуба все должно быть понятно к вечеру понедельника. Тогда же и определимся с исполняющим обязанности главного тренера", - сказал Газизов.
Напомним, что накануне Рашид Рахимов покинул пост главного тренера "Уфы" после поражения от "Динамо" в матче 24-го тура РПЛ (0:4).
"Уфа" пребывает на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков.
Источник: Спорт-Экспресс
"Уфа" объявила об уходе Рахимова
Газизов рассказал, когда "Уфа" определится с исполняющим обязанности главного тренера
Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал о том, когда прояснится ситуация с исполняющим обязанности главного тренера клуба.
Фото: "Уфа"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!