Газизов рассказал, когда "Уфа" определится с исполняющим обязанности главного тренера

Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал о том, когда прояснится ситуация с исполняющим обязанности главного тренера клуба.

Фото: "Уфа"