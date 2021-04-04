"Давно не побеждали в Ростове. Важная победа с точки зрения борьбы за медали. Рад, что команда мне сделала подарок на день рождения", - приводит слова Федуна Sport24.
Напомним, что в первом тайме команды обменялись голами. В составе красно-белых отличились Виктор Мозес и Александр Соболев, у ростовчан забил Георгий Махатадзе, а также защитник москвичей Павел Маслов срезал мяч в собственные ворота. Во второй половине игры Соболев оформил дубль и принес "Спартаку" четвертую победу подряд в чемпионате России.
Команда Доменико Тедеско, занимающая второе место в РПЛ, набрала 47 очков и сократила отставание от лидирующего петербургского "Зенита" до 1 очка, при этом сине-бело-голубые имеют игру в запасе.
Федун: давно не побеждали в Ростове. Рад, что "Спартак" сделал мне подарок на день рождения
Владелец "Спартака" Леонид Федун поделился эмоциями от победы над "Ростовом" (3:2) в 24-м туре Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Спартак"
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