"На сегодняшний день я тренер "Велеса" и готовлю команду к "Нижнему Новгороду", - сказал Стукалов.
Напомним, ранее сообщалось, что Стукалов может перейти в "Уфу", оставшуюся без главного тренера после ухода Рашида Рахимова. Отмечалось, что гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов попытается договориться со Стукаловым о работе в башкирском клубе.
Напомним, что Рахимов ушел с поста главного тренера "Уфы" после поражения от "Динамо" в матче 24-го тура РПЛ (0:4). Уфимцы на данный момент занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата. В их активе 14 очков.
Источник: Матч ТВ
Источник: "Уфа" намерена назначить на пост главного тренера Стукалова из "Велеса"
Стукалов прокомментировал возможное назначение на пост наставника "Уфы"
Наставник "Велеса" Алексей Стукалов прокомментировал данные о том, что вскоре он может занять пост главного тренера "Уфы".
Фото: "Велес"
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