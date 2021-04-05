Стукалов прокомментировал возможное назначение на пост наставника "Уфы"

Наставник "Велеса" Алексей Стукалов прокомментировал данные о том, что вскоре он может занять пост главного тренера "Уфы".
Фото: "Велес"
"На сегодняшний день я тренер "Велеса" и готовлю команду к "Нижнему Новгороду", - сказал Стукалов.

Напомним, ранее сообщалось, что Стукалов может перейти в "Уфу", оставшуюся без главного тренера после ухода Рашида Рахимова. Отмечалось, что гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов попытается договориться со Стукаловым о работе в башкирском клубе.

Напомним, что Рахимов ушел с поста главного тренера "Уфы" после поражения от "Динамо" в матче 24-го тура РПЛ (0:4). Уфимцы на данный момент занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата. В их активе 14 очков.

Источник: Матч ТВ

Источник: "Уфа" намерена назначить на пост главного тренера Стукалова из "Велеса"

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Теги: УФА Велес Стукалов
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