Источник: "Милан" хочет подписать Кварацхелию

Итальянский "Милан" продвинулся в переговорах по трансферу полузащитника "Рубина" Хвичи Кварацхелии.
Фото: РПЛ
По данным источника, "россонери" активизировали переговоры с "Рубином" на предмет перехода полузащитника российской команды в итальянский клуб. Трансфер может состояться за компенсацию в размере 19 млн евро.

В этом сезоне российской Премьер-лиги Хвича принял участие в 21 матче казанцев, забил четыре мяча и отдал столько же результативных передач. Контракт 20-летнего игрока сборной Грузии с "Рубином" рассчитан до лета 2024 года.

Подопечные Леонида Слуцкого занимают шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков в 24 матчах сезона.

По итогам 29 туров "Милан" занимает второе место Серии А, уступая лидирующему "Интеру" восемь очков.

Источник: Todofichajes.

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Теги: Кварацхелия Милан Рубин
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