Источник: "Милан" хочет подписать Кварацхелию

Итальянский "Милан" продвинулся в переговорах по трансферу полузащитника "Рубина" Хвичи Кварацхелии.

Фото: РПЛ

По данным источника, "россонери" активизировали переговоры с "Рубином" на предмет перехода полузащитника российской команды в итальянский клуб. Трансфер может состояться за компенсацию в размере 19 млн евро.



В этом сезоне российской Премьер-лиги Хвича принял участие в 21 матче казанцев, забил четыре мяча и отдал столько же результативных передач. Контракт 20-летнего игрока сборной Грузии с "Рубином" рассчитан до лета 2024 года.



Подопечные Леонида Слуцкого занимают шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков в 24 матчах сезона.



По итогам 29 туров "Милан" занимает второе место Серии А, уступая лидирующему "Интеру" восемь очков.



Источник: Todofichajes.