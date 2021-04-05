По данным источника, "россонери" активизировали переговоры с "Рубином" на предмет перехода полузащитника российской команды в итальянский клуб. Трансфер может состояться за компенсацию в размере 19 млн евро.
В этом сезоне российской Премьер-лиги Хвича принял участие в 21 матче казанцев, забил четыре мяча и отдал столько же результативных передач. Контракт 20-летнего игрока сборной Грузии с "Рубином" рассчитан до лета 2024 года.
Подопечные Леонида Слуцкого занимают шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков в 24 матчах сезона.
По итогам 29 туров "Милан" занимает второе место Серии А, уступая лидирующему "Интеру" восемь очков.
Источник: Todofichajes.
Источник: "Милан" хочет подписать Кварацхелию
Итальянский "Милан" продвинулся в переговорах по трансферу полузащитника "Рубина" Хвичи Кварацхелии.
Фото: РПЛ
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