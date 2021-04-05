– "Зениту" пришлось сегодня потрудиться. "Химки" — действительно очень крепкая команда. Знаете, как обычно говорят про такие победы? Игрой меньше, тремя очками больше. "Химки" — вязкий соперник. Хорошо, что забили в концовке первого тайма. А то пришлось бы помучиться, — рассказал Радимов в интервью для "СЭ".
Игра 24-го тура российской Премьер-лиги "Зенит" – "Химки" прошла 5 апреля на стадионе "Газпром Арена". Цифры на табло зафиксировали итоговый счет 2:0 в пользу хозяев. Голами в дополнительное время к первому и второму тайму отметились защитник Вячеслав Караваев и хавбек Андрей Мостовой соответственно.
По итогам 24 туров подопечные Сергея Семака занимают первое место в РПЛ, имея отрыв от "Спартака" в четыре очка. Следующую игру "Зенит" проведет 11 апреля с "Сочи". Стартовый свисток прозвучит на стадионе "Фишт" в 16:30 по московскому времени.
"Вопрос только в том, опередит ли "Зенит" ближайшего конкурента на 4 очка или станет чемпионом досрочно". Радимов - о чемпионской гонке
Радимов: "Зениту" пришлось потрудиться. "Химки" — действительно очень крепкая команда
Бывший капитан "Зенита" Владислав Радимов прокомментировал итоги матча 24-го тура РПЛ с "Химками" (2:0).
Фото: ФК "Зенит"
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