Карпин: у меня не бывает мыслей о возвращении в "Спартак". Все помыслы только о "Ростове"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин ответил на вопрос о возможном возвращении в "Спартак".
Фото: ФК "Ростов"
- Бывают ли мысли о "камбэке" в "Спартак"? Нет. У меня контракт с "Ростовом" до 2024 года. Все помыслы только о нем. А если вдруг последует приглашение от красно-белых? Если бы да кабы. Повторю: об этом никаких мыслей нет. Журналисты звонят, спрашивают - и почему-то никто не верит, что я об этом не думаю. Не знаю, почему. Говорю как есть: мыслей "Что делать, если позовут?" нет, - передает слова Карпина "Спорт-Экспресс".

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин работает с желто-синими с декабря 2017 года - это лучший показатель по времени работы в одном клубе среди всех действующих тренеров Российской премьер-лиги. В сезоне 2019/2020 "Ростов" под руководством Карпина боролся за призовые места и занял пятое место в чемпионате, уступив конкурентам в ходе постковидной доигровки сезона из-за проблем, связанных с коронавирусом. В текущем сезоне желто-синие, кардинально обновившие состав прямо по ходу чемпионата, занимают восьмое место в турнирной таблице с 37 очками в 24 матчах.

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Теги: Ростов Спартак Карпин
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