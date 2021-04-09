Эштреков рассказал, с чем связан прогресс Смолова в последних матчах

Экс-главный тренер "Локомотива" Владимир Эштреков высказал мнение о причинах прогресса нападающего "железнодорожников" Федора Смолова.
Фото: ФК "Сочи"
- Смолов, как нападающий, и должен забивать мячи. Это его обязанность. С чем связан его прогресс? Федор - футболист хорошего уровня. Наверное, он переосмыслил свои действия, по-другому начал смотреть на игру команды и свои обязанности. Он должен обострять игру, забивать, что Смолов и делает в последних матчах. Это приятно, - цитирует Эштрекова "Советский спорт".

31-летний нападающий Федор Смолов в 4 последних матчах за "Локомотив" забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу. Впервые появившись на поле после длительной травмы в выездной встрече 21 тура Российской премьер-лиги против "Арсенала" (3:0), форвард забил гол и отдал голевой пас. В матче 22 тура против "Сочи" Смолов также отличился забитым мячом. В игре 1/4 финала Кубка России в гостях также против "Сочи" нападающий оформил дубль.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Локомотив Смолов Эштреков
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(3)

Последние новости

Тренер "Сочи" Фоменко рассказал о состоянии Джанаева, Жоаозиньо и Попова
Юсупов рассказал, надеется ли он получить вызов в сборную России
Юсупов перед игрой с "Зенитом" высказался о неудачных выступлениях "Сочи" в последних матчах
Агент Лахтер: Миранчука будут продавать, он не нужен "Аталанте". Решение принято 8
Источник: "Аталанта" и "Интер" интересуются Кварацхелией
Карпин: докатились до того, что угроза снятия клуба с чемпионата - действенный метод. Дичь
Источник: "Аякс" продлит на 3 года контракт с вратарем, дисквалифицированным за допинг 1
Карпин: за три года в "Ростове" у нас было три команды, так что мне точно скучать не приходится 4
ЦСКА поздравил с днем рождения Федора Чалова 2
Эштреков рассказал, с чем связан прогресс Смолова в последних матчах 3
Осинькин: у нас сложный график - мы играем больше, чем клубы премьер-лиги
Карпин рассказал о своем отношении к тому, что Байрамян выбрал сборную Армении 1
Аленичев: в том, что все сделал я, а чемпионство выиграл Каррера, нет ничего страшного. Главное, что "Спартак" выиграл 9
Эштреков: у "Спартака" есть Соболев, у "Локомотива" Смолов, но все решит командная игра 6
Карпин рассказал, как в "Ростове" оказался Альмквист и заменил ли Соу Шомуродова 1
Гендиректор "Крыльев Советов" Калакуцкий: всем известно, как сложно играть в Грозном
«Локомотив» лицом к лицу со «Спартаком», «Сочи» и «Зенит», «Ростов» Карпина vs «Рубин» Слуцкого. Интриги 25 тура РПЛ
"Я этого не заслуживаю". Гвардиола отреагировал на то, что Бьельса назвал его волшебником
Источник: Агуэро может перейти в "Лидс"
"Лилль" обыграл "Метц" и остался на первом месте в Лиге 1 1
Карпин: неправда, что Еременко было тяжело выполнять требуемый функционал 1
Полузащитник "Ромы" Мхитарян восстановился после травмы
"Феноменальный защитник!" Экс-игрок "Днепра" Матеус - о Ракицком 3
Игнашевич ответил на вопрос о том, стояла ли перед "Торпедо" задача выйти в РПЛ 1
Клуб Хави "Аль-Садд" закончил чемпионат Катара без поражений 1
Карпин оценил козыри весеннего "Рубина" 2
Латыпов: Дзюба пробовал себя в роли биатлониста. Сказал, что это очень тяжело 2
"Монако" сыграет с "Лионом" в 1/4 финала Кубка Франции
Женская сборная России победила Португалию в первом стыковом матче квалификации Евро-2022 4
Зидан: Ла Лига - очень конкурентный и отличный турнир, каждая команда способна его выиграть 1
Все новости
-