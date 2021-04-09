- Смолов, как нападающий, и должен забивать мячи. Это его обязанность. С чем связан его прогресс? Федор - футболист хорошего уровня. Наверное, он переосмыслил свои действия, по-другому начал смотреть на игру команды и свои обязанности. Он должен обострять игру, забивать, что Смолов и делает в последних матчах. Это приятно, - цитирует Эштрекова "Советский спорт".
31-летний нападающий Федор Смолов в 4 последних матчах за "Локомотив" забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу. Впервые появившись на поле после длительной травмы в выездной встрече 21 тура Российской премьер-лиги против "Арсенала" (3:0), форвард забил гол и отдал голевой пас. В матче 22 тура против "Сочи" Смолов также отличился забитым мячом. В игре 1/4 финала Кубка России в гостях также против "Сочи" нападающий оформил дубль.
Эштреков рассказал, с чем связан прогресс Смолова в последних матчах
Экс-главный тренер "Локомотива" Владимир Эштреков высказал мнение о причинах прогресса нападающего "железнодорожников" Федора Смолова.
Фото: ФК "Сочи"
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