"Если у кого-то есть факты, пусть пишут заявление". Гендиректор "Ахмата" - о слухах про договорной матч с "Уфой"

Гендиректор "Ахмата" Ахмед Айдамиров прокомментировал подозрения в том, что матч грозненцев с "Уфой" в 25-м туре РПЛ являлся договорным.

Фото: Sport24