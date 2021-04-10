"Если у кого-то есть факты, пусть пишут заявление". Гендиректор "Ахмата" - о слухах про договорной матч с "Уфой"

Гендиректор "Ахмата" Ахмед Айдамиров прокомментировал подозрения в том, что матч грозненцев с "Уфой" в 25-м туре РПЛ являлся договорным.
Фото: Sport24
Отметим, что накануне "Уфа" победила "Ахмат" со счетом 3:0 на своем поле. Во время матча болельщики высказывали в соцсетях подозрения в том, что игра была договорной. Напомним, что ранее на текущей неделе "Ахмат" победил "Уфу" в четвертьфинальном матче Кубка России (1:0) и прошел в следующий раунд турнира.

Айдамиров заявил, что указанные подозрения возникли, поскольку "Ахмат" и "Уфа" играли между собой два матча подряд.

"Если честно, даже не хочется кому-то что-то объяснять: это, действительно, как с ветряными мельницами бороться. Просто кто-то себе придумывает историю и начинается обсуждение. Если кто-то так думает, пусть идут и пишут заявление — они знают, где это сделать. Вся проблема только в том, что "Уфа" и "Ахмат" играли два матча кряду, вот и все. Но мы и в кубковом матче очень плохо провели второй тайм, если говорить на футбольном сленге — отскочили. Это, что, договорняк? Бред какой-то слушать, комментировать это… Еще раз говорю: если у кого-то есть какие-то факты, пусть пишут заявление и обращаются в нужные инстанции", - сказал Айдамиров.

Отметим, что "Ахмат" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе грозненцев 32 очка. "Уфа" пребывает на 14-м месте в турнирной таблице, набрав 17 очков.

Источник: Sport24

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Теги: Ахмат Айдамиров УФА
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